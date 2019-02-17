Курсовая работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки105 просмотров
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Нужно написать курсовую работу на тему "Тестирование производительности программ: подходы в зависимости от категорий приложений." . Курсовая работа нужна к 27 февраля. 

5 лет назад
Efimov345
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад