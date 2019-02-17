Курсовая работа

добрый день С# WPF XAML база данных тема "тесты". должна быть база пользователей. вначале пройти регистрацию либо осуществить вход, если уже пользователь есть. далее окно выбора тестов. ну и сами тесты на разную тематику (конкретнее напишу) в тестах могут будут картинки, в ...