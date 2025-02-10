Необхідна дипломна робота обсягом 50-60 сторінок на тему маркетинг у соціальних мережах як інструмент просування бренду з унікальністю 80%. Частина 2 повинна бути надана до 23 числа цього місяця, а вся робота - до кінця березня. Приклад підприємства буде надано.
Курсовая работа Анализ выпуска готовой продукции
Курсовая работа по Анализу Хозяйственной Деятельности по теме «Анализ выпуска готовой продукции», по примеру любой организации.
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