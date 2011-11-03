Курсовая работа. АСОИУ.

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Закрыт1 заявка204 просмотра

АСОИУ - автоматизированные системы обработки информации и управления.

Подробности в архиве.

Интересует цена и сроки.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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