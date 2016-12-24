Курсовая работа БД Access+Visual Studio C#

Не связывайтесь с этим человеком! После выполнения части работы данный заказчик просто испарился тем самым дал понять что его больше не интересует данное сотрудничество. В итоге было потрачено личное время, силы и многое другое. Готов поставить человеку -100 баллов если бы это было возможно!!!