Курсовая работа БД Access+Visual Studio C#

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Закрыт1 заявка225 просмотров

БД должна иметь запросы на изменение, обновление,удаление, а также с операторами типа INNER JOIN, LIKE, GROUP BY, ORDER BY. 

8 лет назад
shutova01
Милена 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DanTe222
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$35
5 дней
Не связывайтесь с этим человеком! После выполнения части работы данный заказчик просто испарился тем самым дал понять что его больше не интересует данное сотрудничество. В итоге было потрачено личное время, силы и многое другое. Готов поставить человеку -100 баллов если бы это было возможно!!!

Заявки фрилансеров

DanTe222
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад