Тема: Описание бизнес-процессов. На примере ООО "Руслес". Заготовка и продажа пиломатериалов. Срок: 26 сентября. Есть примеры работ и МУ.
Курсовая работа Бюджетная система
Нужна курсовая работа по экономической теории на тему "Бюджетная система РФ".
Требования: не менее 25 стр., литература не позднее 2006 года - не менее 15 источников, наличие периодики в списке литературы.
Введение - с обоснованием актуальности темы, указанием авторов, работавших по этой теме.
Заключение - 2-3 страницы.
14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.
Нужно 23 сентября вечером
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Оплата — Яндекс.Деньги в течение 1–2 дней после сдачи работы.
Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.
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