Курсовая работа Бюджетная система

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Завершен8 заявок178 просмотров

Нужна курсовая работа по экономической теории на тему "Бюджетная система РФ".

Требования: не менее 25 стр., литература не позднее 2006 года - не менее 15 источников, наличие периодики в списке литературы.

Введение - с обоснованием актуальности темы, указанием авторов, работавших по этой теме.

Заключение - 2-3 страницы.

14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.

Нужно 23 сентября вечером

Указывайте цены и сроки.

Оплата — Яндекс.Деньги в течение 1–2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

13 лет назад
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$33
3 дня
Очередная работа высокого уровня от очень ответственного фрилансера Евгениии!
Еще один взаимовыгодный во всех смыслах проект, реализованный совместно с Артемом. Спасибо!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад