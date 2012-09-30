Курсовая работа Бюджетная система

Нужна курсовая работа по экономической теории на тему "Бюджетная система РФ".

Требования: не менее 25 стр., литература не позднее 2006 года - не менее 15 источников, наличие периодики в списке литературы.

Введение - с обоснованием актуальности темы, указанием авторов, работавших по этой теме.

Заключение - 2-3 страницы.

14 шрифт, полуторный интервал, Times New Roman.

Нужно 23 сентября вечером

Указывайте цены и сроки.

Оплата — Яндекс.Деньги в течение 1–2 дней после сдачи работы.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.