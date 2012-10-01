Курсовая работа (Экономика)

$45
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Закрыт1 заявка105 просмотров

Тема: "Совершенствование качества автомобильного сервиса".

Выбор предприятия за вами.

Объем: 35л.

Срок сдачи: 1.10.12 до 12:00 дня по мск.

Имеется подробный план.

Бюджет: 1300р.

Требования:

1. Уникальность текста от 75% и выше по шкале программы антиплагиат;

2. Полнота раскрытия темы в соответствии с планом;

3. Своевременность сдачи!

Основные главы:

Введение (2л.)

1. Анализ требований рынка (внешней среды) к качеству продукта (~ 5л.)

2. Анализ показателей качества продукта и факторов его обеспечения. (3-5 л.)

3. Анализ качества процесса и факторов его обеспечения. (5-7 л.)

4. Программа мероприятий по обеспечению и развитию качества (5-7 л.)

5. Оценка экономической эффективности мероприятий (~5 л.)

Заключение (2л.)

13 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$45
2 дня

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IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад