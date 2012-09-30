Курсовая работа (Экономика)

Тема: «Совершенствование качества автомобильного сервиса».

Выбор предприятия за вами.

Объем: 35л.

Срок сдачи: 3.10.12 до 12:00 дня по мск. Но: чем раньше - тем лучше!

Имеется подробный план.

Бюджет: 1500р. + положительный отзыв, если сотрудничество пройдет успешно.

Требования:

1. Уникальность текста от 75% и выше по шкале программы антиплагиат;

2. Полнота раскрытия темы в соответствии с планом;

3. Своевременность сдачи!

Основные главы:

Введение (2л.)

1. Анализ требований рынка (внешней среды) к качеству продукта (~ 5л.)

2. Анализ показателей качества продукта и факторов его обеспечения. (3–5 л.)

3. Анализ качества процесса и факторов его обеспечения. (5–7 л.)

4. Программа мероприятий по обеспечению и развитию качества (5–7 л.)

5. Оценка экономической эффективности мероприятий (~5 л.)

Заключение (2л.)

Исполнителя на проект выберу в ближайшее время.