Тема:Системы навозоудаления и утилизации навоза в скотоводстве. теория и практика требования:стандартные требования.стандартное оформление, в конце работы дата ( на списке литературы) обьем:не менее 50 шрифт:14,1.5 литература:не менее 10
Курсовая работа (Экономика)
Дисциплина: Мировая экономика
Тема: "Проблемы развития мировой экономики"
Объем: 35 л.
Срок: до 20.04.13
Требования:
1. Уникальность текста - от 75% и выше по шкале системы "Антиплагиат"
2. Тема курсовой должна быть раскрыта в полном объеме
3. Своевременность сдачи!
Жду ответа по цене.
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