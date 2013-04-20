Курсовая работа (Экономика)

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Закрыт10 заявок143 просмотра

Дисциплина: Мировая экономика

Тема: "Проблемы развития мировой экономики"

Объем: 35 л.

Срок: до 20.04.13

Требования:

1. Уникальность текста - от 75% и выше по шкале системы "Антиплагиат"

2. Тема курсовой должна быть раскрыта в полном объеме

3. Своевременность сдачи!

Жду ответа по цене.

12 лет назад
Power777
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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