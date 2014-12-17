Курсовая работа "Финансы и кредит"

специализации «Финансовый менеджмент»

Тема курсовой и подробные рекомендации в приложении

Методические указания в приложении

Список литературы не менее 20 источников.

Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные с номером источника и страницы, список литературы обязателен.

Обязательно:

1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.

2.Количество глав 3.

3.В конце каждой главы вывод по содержанию главы.

4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.

Объем не менее 35 страниц.(не считая приложений). обязательны приложения в количестве 2-4 .

Ссылки квадратные на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 80% ..

Оформление строго по методичке.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи всей работы до 22.12.2014 до 02 часов ночи МСК

Планируемый бюджет 1500 руб