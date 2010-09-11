Курсовая работа (Гражданский процесс)

Дипломная работа по МЧС Объём работы до 100 страниц. Есть часть 1.1.. План и методичку по работе вышлю избраному специалисту. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 40 источников. Оригинальность работы 90% . Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему ...