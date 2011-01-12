Курсовая работа Инновационный менеджмент

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки131 просмотр

Тип работы: курсовая

Предмет: инновационный менеджмент

Тема: Инновационный потенциал предприятия

Объем: 45 страниц

2 главы (теория и практика на примере организации). Введение 3 страницы: актуальность 1 страница, цель работы (исходя из названия), 3-4 задачи и т.д. Заключение: обобщающие выводы. Литература 30 источников.

Срок: 16 января (утро по Москве)

Стоимость: укажите свою

Предпочтение отдается исполнителю с более низкой ценой и опытом написания работ по данному предмету.

14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров