Курсовая работа Исследование систем управления

$20
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Закрыт1 заявка105 просмотров

Уважаемые фрилансеры, необходимо выполнить курсовую работу по ИСУ

Тема – Методы проведения исследований систем управления

Предприятие на ваш выбор, план работы и указания в методичке (Тема 8)

Срок – 25 декабря.

Стоимость 600 р.

14 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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