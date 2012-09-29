Курсовая работа Исследование систем управления

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Завершен4 заявки153 просмотра

Тема: Описание бизнес-процессов. На примере ООО "Руслес". Заготовка и продажа пиломатериалов.

Срок: 26 сентября.

Есть примеры работ и МУ.

13 лет назад
loren
Елена 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Работа была сделана в срок и согласно требованиям. Качество выполненной работы высокое. Очень рада была поработать с профессионалом. Думаю, будем сотрудничать и впредь.
Отличный заказчик! Очень приятное сотрудничество и главное быстрая оплата! Рекомендую

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад