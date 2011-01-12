Курсовая работа Менеджмент

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок167 просмотров

Тип работы: курсовая

Предмет: инновационный менеджмент

Тема: Виды эффекта от реализации инновации (или другую тему по инновациям)

Объем: 45 страниц

2 главы (теория и практика на примере организации). Введение 3 страницы: актуальность 1 страница, цель (исходя из темы), 3-4 задачи. Литература 30 источников

14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров