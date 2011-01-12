Нужен отчет по практике. исходные данные есть, практику проходили в сети магазинов.нужно делать напримере этих магазинов по их отчетности. срок пятница
Курсовая работа Менеджмент
Тип работы: курсовая
Предмет: инновационный менеджмент
Тема: Виды эффекта от реализации инновации (или другую тему по инновациям)
Объем: 45 страниц
2 главы (теория и практика на примере организации). Введение 3 страницы: актуальность 1 страница, цель (исходя из темы), 3-4 задачи. Литература 30 источников
Заявки фрилансеров
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