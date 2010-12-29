Курсовая работа на на Java

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок296 просмотров

Есть техническое описание на английском. (могу перевести если ч-л непонятно)

Есть архитектура классов.

Необходимо классы заполнить кодом.

Задачка для первого курса IT – го факультета на зачет.

Техническое задание в прикрепленном файле.

P.S. Сделал бы сам, но времени нет.

Жду ваших предложений до вечера 19.12.2010.

Java
14 лет назад
yurlamus
Дмитрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$70
3 дня
Все было сделано качественно и в срок. Спасибо.
Отличный заказчик. Рекомендую! Приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад