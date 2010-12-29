Задание в файле, пример выполнения по ссылке http://clip2net.com/clip/m37010/1292527164-kursovogo-22312kb.rar
Курсовая работа на на Java
Есть техническое описание на английском. (могу перевести если ч-л непонятно)
Есть архитектура классов.
Необходимо классы заполнить кодом.
Задачка для первого курса IT – го факультета на зачет.
Техническое задание в прикрепленном файле.
P.S. Сделал бы сам, но времени нет.
Жду ваших предложений до вечера 19.12.2010.
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