Курсовая работа на тему Развитие речи у детей.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен12 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выполнить курсовую работу на тему Теория и методы развития речи у детей.

10 лет назад
Umiko
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Malikova
Юлия 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$30
5 дней
Прекрасный четкий исполнитель, все в срок, идеально сделанная работу, в будущем обязательно буду обращаться к Юлии. Всем рекомендую как замечательного автора.
Замечательный заказчик: своевременная проверка, оплата, четкое ТЗ, всегда на связи. Надеюсь на продолжение сотрудничества.