Курсовая работа,национальная экономика

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Завершен7 заявок142 просмотра

Нужна курсовая работа по национальной экономике, на тему "Особенности инфляционного процесса в России", делать по методическим рекомендациям и по предложенному плану, план утвержден науч.руководителем, 25-30 стр.

Данная работа будет проверяться в системе "Антиплагиат, допустимо не менее 60%

срок к 30 ноября

11 лет назад
333ra
Люба 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$40
5 дней
Хороший автор, выполнила работу по всем нашим требованиям!
Работали по предоплате. Задание было поставлено четко и ясно. Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад