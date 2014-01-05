по афхд,5 работ,2 темы,на примере уралмашзавод и вагонзавод также можно сделать другие предприятия. по планированию 7 работ,там 6 тема,1 работа,остальные темы по 2 работы. АП 65-70 минимум, срок горит, к ВС ...
Курсовая работа,национальная экономика
Нужна курсовая работа по национальной экономике, на тему "Особенности инфляционного процесса в России", делать по методическим рекомендациям и по предложенному плану, план утвержден науч.руководителем, 25-30 стр.
Данная работа будет проверяться в системе "Антиплагиат, допустимо не менее 60%
срок к 30 ноября
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