Курсовая работа,национальная экономика

Нужна курсовая работа по национальной экономике, на тему "Особенности инфляционного процесса в России", делать по методическим рекомендациям и по предложенному плану, план утвержден науч.руководителем, 25-30 стр.

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срок к 30 ноября