Курсовая работа по административному праву

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Закрыт6 заявок198 просмотров

Тема: Административная юстиция в структуре общего административного права

Требования: объем 25 стр, оригинальность строго не менее 85%, сноски обязательно в низу страниц. В ведение: задачи, цели, актуальность, предмет, объект исследования.

Методичка имеется - вышлю!!!

Срок: 21.01.2011 до 15.00

Жду предложений по цене!!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$25
5 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад