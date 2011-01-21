Тема работы: Понятие отчетного сегмента. Виды отчетных сегментов. Порядок формирования показателей раскрываемых в информации по отчетному сегменту. теория с примером. подробности почтой.
Курсовая работа по административному праву
Тема: Административная юстиция в структуре общего административного права
Требования: объем 25 стр, оригинальность строго не менее 85%, сноски обязательно в низу страниц. В ведение: задачи, цели, актуальность, предмет, объект исследования.
Методичка имеется - вышлю!!!
Срок: 21.01.2011 до 15.00
Жду предложений по цене!!!!
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