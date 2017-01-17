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курсовая работа по Английский язык

дисциплина - Английский язык

тема - Иностранный язык профессионально-делового общения

количество страниц - 35-37

оригинальность -85% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)

шрифт - 14 pt

крайний срок сдачи - 17.01.2017

дополнительная информация - Добрый день. Нужно сделать педагогическую практику (по сути это методичка на заданную тему). Тема \\\"Иностранный язык профессионально-делового общения\\\". Нельзя просто скопировать и вставить текст из образца преподавателя. Во вложенных файлах: Образец преподавателя, работа наших одногруппниц, но на другую тему, типичные замечания преподавателя по уже проверенным работам. Также в экселе данные по количетсву часов и тд. Это если что я потом могу и сам вставить. Вуз ГУУ (Магистратура заочка)/ Источники литературы не старше 2013 года.