Заказ №6212. Решить задачи по электронике Дисциплина: электроника Решить 2 задачи по электронике, методические указания есть. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Курсовая работа по автоматизации технологич. процессов и производств
Задание №6299. Курсовая работа по автоматизации технологических процессов и производств
Дисциплина "Автоматизация технологических процессов и производств"
Тема: "Расчет и разработка проекта автоматизированной производственной системы (гибкого автоматизированного участка)"
Срок: 13.04.15
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
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