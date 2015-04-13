Курсовая работа по автоматизации технологич. процессов и производств

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Задание №6299. Курсовая работа по автоматизации технологических процессов и производств

Дисциплина "Автоматизация технологических процессов и производств"

Тема: "Расчет и разработка проекта автоматизированной производственной системы (гибкого автоматизированного участка)"

Срок: 13.04.15

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10 лет назад
workbest
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11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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