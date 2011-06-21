Курсовая работа по бухгалтерскому учету

НГТУ АВТФ первый курс информатика. Задание: 1. Таблица произвольной структуры хранится в файле. Столбцы таблицы могут содержать данные следующих типов: целое, вещественное, строка фиксированной длины, строка неограниченной длины. В начале файла должно содержаться само описание ...
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Курсовая работа должна содержать разделы:
1. Составление начального бухгалтерского баланса
2. Синтетический учет хозяйственных операций за отчетный период:
- расчеты и учет НДС, доходов от услуг связи и авансов полученных;
- учет хозяйственных операций по приобретению товароматериальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, выполненных работ (услуг);
- расчет ЕСН и налога на имущество.
3. Определение финансового результата (бухгалтерской прибыли или убытка) за отчетный период.
4. Определение чистой прибыли (убытка) отчетного периода.
5. Обработка хозяйственных операций и составление бухгалтерского баланса за отчетный период.
6. Пояснительная записка.
Остатки на счетах синтетического учета на начало года, тыс. руб.
Остатки на счетах синтетического учета на начало года, тыс. руб.
1.Основные средства_________________________________________________11653
2.Амортизация основных средств______________________________________1429
3.Нематериальные активы____________________________________________419
4.Амортизация нематериальных активов________________________________32
5.Материалы, инвентарь______________________________________________795
6.Дебиторская задолженность учередителей______________________________507
7.Касса_____________________________________________________________5
8.Расчетный счет____________________________________________________431
9.Дебиторская задолженность за услуги связи____________________________1236
10.Расходы будущих периодов__________________________________________549
11.Авансы выданные__________________________________________________940
12.Уставной капитал__________________________________________________3250
13.Нераспределенная прибыль прошлых лет______________________________2460
14.Долгосрочный кредит______________________________________________2151
15.Авансы полученные_______________________________________________1178
16.Задолженность:
- по заработной плате за декабрь______________________________________1916
- Пенсионному фонду_______________________________________________439
-по НДС__________________________________________________________1377
-по налогу на доходы физических лиц_________________________________142
-по налогу на имущество____________________________________________210
-по налогу на прибыль______________________________________________235
-в фонд социального страхования_____________________________________97
-в фонд обязательного медицинского страхования_______________________84
17.Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам______________1329
18.Прочие кредиторы_________________________________________________206
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