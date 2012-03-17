Курсовая работа по деталям машин

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курсовая работа по деталям машин

расчет цилиндричческого двухступенчатого редуктора

чертежи+пояснительная записка

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12 лет назад
maxxdev
Максим 
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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