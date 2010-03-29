Курсовая работа по дис. деревообработка

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Закрыт1 заявка83 просмотра

Курсовая работа по дис. дерево обработка.

Тема курсовой: "Проект мебельного цеха"

Вся работа в методичке, методичка вся отсканированна, в архиве 21 файл

Сроки: 1 неделя

15 лет назад
Nasten-ka
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров