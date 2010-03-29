Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Курсовая работа по дис. деревообработка
Курсовая работа по дис. дерево обработка.
Тема курсовой: "Проект мебельного цеха"
Вся работа в методичке, методичка вся отсканированна, в архиве 21 файл
Сроки: 1 неделя
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тема: Современная корпоративная этика Требования: оригинальность не менее 85%., в работе сноски, в ведение актуальность, объем 15-20стр. Срок выполнения 02.04.2010 до 15.00 Более подробные требования вышлю кого заинтересует работа. Жду предложений ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужно срочно написать реферат на тему "Использование из С# журналов производительности". 15 страниц А4, 14 шрифт. Сдача завтра в 09-00.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать диплом на тему: Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия Срок порядка двух недель. Пожалуйста, пишите немного о себе и стоимость работы (а также сроки, если данный срок не для вас)Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно написать курсовую по политологии. Объем 25 стр. Тему и требования пришлю откликнувшимся. Стоимость 900 руб. Срок сдачи 8:00 по Москве 1 апреля 2010 г. Указывайте электронкуРефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен готовый диплом для Электрика. С возможностью доработки по замечаниям научного руководителя. Для выбора мне нужно будет знать тему и план. Указывайте цену и ВУЗРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тема: Влияние социокультурной среды дружеской компании на формирование семейно-брачных установок студенческой молодежи. срок: 05.04.2010 Требования к работе в прикрепленном файле. В предложениях обязательно указывайте ценуЗакрыт15 лет назад
Тема: Философско-методологическое обоснование поиска объекта для рыборазведения Срок: 03.04.2010 В предложениях обязательно указывайте ценуЗакрыт15 лет назад
Тему работы предлагаете вы. Срок до 03.04.2010 Есть методичка. Антиплагиат от 75% В ваших предложениях пишите тему, срок и цену.Закрыт15 лет назад
Тема: "Прокладка магистрального газопровода через болото 1 типа" Срок: 6.04.2010 В ваших предложениях обязательно указывайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад