Курсовая работа по дисциплине итальянский язык.

На тему: "Текст и работа с различными типами текстов при обучении итальянскому языку в средней школе".

Работа должна быть на русском языке, плана как такового нет, требования в принципе стандартные:

объем 25 страниц, библиография не позднее 2008 года, ссылки на использованные источники

введение 3 страницы, где отражены проблема, объект и предмет исследования,цель, гипотеза и задачи.

После каждой главы - выводы, глав 2, затем заключение.

проверка на антиплагиат

Укажите сроки и стоимость