Курсовая работа по дисциплине итальянский язык

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка209 просмотров

Курсовая работа по дисциплине итальянский язык.

На тему: "Текст и работа с различными типами текстов при обучении итальянскому языку в средней школе".

Работа должна быть на русском языке, плана как такового нет, требования в принципе стандартные:

объем 25 страниц, библиография не позднее 2008 года, ссылки на использованные источники

введение 3 страницы, где отражены проблема, объект и предмет исследования,цель, гипотеза и задачи.

После каждой главы - выводы, глав 2, затем заключение.

проверка на антиплагиат

Укажите сроки и стоимость

12 лет назад
minus90
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$60
7 дней
Очень ответственный исполнитель. Рекомендую!
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад