Диплом. Интернет занятость молодежи, как фактор развития приграничных регионов Украины Объем 90 стр. + нужно составить анкету. Требования и материалы по работе прикреплены.
Курсовая работа по дисциплине итальянский язык
Курсовая работа по дисциплине итальянский язык.
На тему: "Текст и работа с различными типами текстов при обучении итальянскому языку в средней школе".
Работа должна быть на русском языке, плана как такового нет, требования в принципе стандартные:
объем 25 страниц, библиография не позднее 2008 года, ссылки на использованные источники
введение 3 страницы, где отражены проблема, объект и предмет исследования,цель, гипотеза и задачи.
После каждой главы - выводы, глав 2, затем заключение.
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