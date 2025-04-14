Тема курсового проекта – «Разработка микро-ЭВМ на ПЛИС»



Варианты заданий и требования можно найти в самом конце методички SIFO Lab practicum part 2.Так же могу скинуть фото готовой курсовой для примера (выполненной на 10 баллов, другого варианта )



Желательно будет предоставить доказательства что вы разбираетесь в данной теме или делали похожие задания !

Мой вариант - 8

Необходимо сделать до 31.05