Курсовая работа по дисциплине СиФО ЭВМ

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Открыт1 заявка7 просмотров

Тема курсового проекта – «Разработка микро-ЭВМ на ПЛИС»

Варианты заданий и требования можно найти в самом конце методички SIFO Lab practicum part 2.Так же могу скинуть фото готовой курсовой для примера (выполненной на 10 баллов, другого варианта )

Желательно будет предоставить доказательства что вы разбираетесь в данной теме или делали похожие задания !
Мой вариант - 8
Необходимо сделать до 31.05

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