Курсовая работа по экономическому анализу-2

$30
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Закрыт6 заявок148 просмотров

Нужно написать курсовую работу по предмету экономический анализ, тема:

"Анализ кредитоспособности ссудозаемщика".

Методичка — http://webfile.ru/6011755

Срок выполнения — 1 июля

13 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

degaden
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
7 дней

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degaden
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад