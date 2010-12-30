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Курсовая работа по экономике
Требуется написание курсовой работы по предмету:
"Анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия"
на тему:
"Анализ розничного и оптового товарооборота"
План:
Введение
Глава1.теоретические основы анализа розничного и оптового товарооборота.
1.1сущность оптового товарооборота и методология анализа
1.2 методология факторного анализа розничной торговли.
глава2.анализ розничного товарооборота на предмете предприятия N.
2.1краткая характеристика предприятия.
2.2оценка динамики и выполнения РТО по поставкам товаров
2.3 факторный анализ рто
Глава 3. рекомендации по увеличению продаж.
Заключение
Список используемых источников.
В приложении методичка по написанию курсовой работы.
Оформление и т.д. – строго согласно данной методички.
2ая и 3я главы – практические и пишутся на примере розничного предприятия, торгующего продуктами питания.
Оцените по стоимости и срокам и сообщите.
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