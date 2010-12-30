Курсовая работа по экономике

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Требуется написание курсовой работы по предмету:

"Анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия"

на тему:

"Анализ розничного и оптового товарооборота"

План:

Введение

Глава1.теоретические основы анализа розничного и оптового товарооборота.

1.1сущность оптового товарооборота и методология анализа

1.2 методология факторного анализа розничной торговли.

глава2.анализ розничного товарооборота на предмете предприятия N.

2.1краткая характеристика предприятия.

2.2оценка динамики и выполнения РТО по поставкам товаров

2.3 факторный анализ рто

Глава 3. рекомендации по увеличению продаж.

Заключение

Список используемых источников.

В приложении методичка по написанию курсовой работы.

Оформление и т.д. – строго согласно данной методички.

2ая и 3я главы – практические и пишутся на примере розничного предприятия, торгующего продуктами питания.

Оцените по стоимости и срокам и сообщите.

14 лет назад
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