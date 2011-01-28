Курсовая работа по экономике

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки184 просмотра

Срок 7-8 дней

Расчеты для практической части курсовой работы

Объем 11-12 страниц

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров