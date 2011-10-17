Курсовая работа по экономике

Первое сотрудничество с Натальей прошло на высоком уровне! Все сделано отлично! Специалист сразу учел все мои пожелания, данные ранее по проекту на сайте и реально сделал отличную работу! Все сроки соблюдены, требования по плану, по содержанию и оформлению соблюдены и выдержаны! Обращаю внимание на отзывчивость и оперативность Натальи! Отдельное спасибо за нестандартный, хороший отзыв)))) Надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество с Натальей! Лучшие рекомендации и 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн