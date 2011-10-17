Курсовая работа по экономике

$25
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Завершен5 заявок165 просмотров

Курсовая работа по экономике

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Объем работы 30-35 страниц.

Ссылки квадратные на каждой второй странице.

Оригинальность работы 85% .

Методичка по оформлению в приложении.

Тема работы в приложении.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.

Бюджет 750 руб.

Срок сдачи работы до 16.10.2011 до 02 часов ночи МСК.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$25
3 дня
Первое сотрудничество с Натальей прошло на высоком уровне! Все сделано отлично! Специалист сразу учел все мои пожелания, данные ранее по проекту на сайте и реально сделал отличную работу! Все сроки соблюдены, требования по плану, по содержанию и оформлению соблюдены и выдержаны! Обращаю внимание на отзывчивость и оперативность Натальи! Отдельное спасибо за нестандартный, хороший отзыв)))) Надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество с Натальей! Лучшие рекомендации и 10 баллов!!!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Заказчик на 10 баллов: 1. Четко поставленное задание 2. Всегда на связи 3. Очень компетентен - знает о чем речь в задании 4. Заранее обговаривает условия сделки 5. Сразу говорит о том, что можно поправить в работе - думаю это особенно хорошо для студентов) 6. Адекватен - что очень важно в нашей работе) 7. Ценит и уважает ваш труд 8. Хвалит))) 9. Своевременная оплата 10. Ну и просто отличный заказчик) Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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