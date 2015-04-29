Курсовая работа по экономике

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Закрыт1 заявка89 просмотров

курсовая работа .Тема: Анализ и оценка конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности (ХМАО-Югра или конкретно г. Ханты-Мансийск на ваш выбор)

Страниц: 35-40.Методички нет, правила оформления по госту.30 апреля нужен план.Антиплагиат 60.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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