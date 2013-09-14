Курсовая работа по финансам

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объем 30 страниц

Анти 75%

Срок 19.09

Поля 3,1,2,2

Литру не старше 2008,не менее 15 источников

Ссылки на каждой странице

Введение и заключение по 1,5-2 стр.

Во введении актуальность,предмет,объект,цели,задачи и т.д.

В заключении выводы

2 главы по 2 параграфа

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад