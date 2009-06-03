Курсовая работа по GPSS/H

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Моделирование систем". Подробное описание задания приведено в приложении.

Оплата - 1000 рублей через Яндекс.деньги.

Так как работа состоит из 4 частей, то и оплачиваться работа будет частями. Выполните часть задания - получите часть оплаты за работу (1 часть - 250 рублей). И так до выполнения всех частей задания.

Работу необходимо выполнить полностью до утра понедельника по Москве.