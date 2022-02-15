Курсовая работа по ИБ

Нужно написать курсовую работу по плану, который я предоставлю и в дальнейшем использовать эту курсовую в дипломной работе, т.е курсовая это 50% диплома и и нужно будет дописать остальные 50%

Тема курсовой и план указаны в файле

Тема дипломной работы: Сравнительный анализ подходов к моделированию угроз ИБ инфокоммуникационных систем

Даты. Курсовая не позднее чем к середине марта, диплом до начала мая

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