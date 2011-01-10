Курсовая работа по инновационному менеджменту

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Завершен6 заявок195 просмотров

Курсовая работа с практической частью.

Тема на выбор (есть список).

Объем - 25 листов.

Срок - 8 января.

14 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$30
8 дней
Очередное плодотворное сотрудничество! Спасибо :)
Не первый раз пишу работы для Натальи, и каждый раз это только приятные впечатления.
natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
10 дней
Рекомендую Наталью как ответственного и грамотного исполнителя студенческих работ. Курсовая была выполнена качественно и раньше оговоренного срока. Спасибо!
Сотрудничество было комфортным, спасибо, надеюсь, что еще поработаем в будущем.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад