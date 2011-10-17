Необходимо выполнить к/р по двум вариантам. Все подробности, варианты и задание в методичке. (Делаем вариант 3 и 4)
Курсовая работа по инженерным изысканиям
Тема :Проектирование участка новой жел.дороги с мостовым переходом
Исходные данные по требованию
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