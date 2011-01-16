Курсовая работа по конституциооному праву РФ

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Требования к работе вышлю!!!!

План

1. Судебная власть в Российской Федерации: природа и конституционно-правовые основы.

Конституционно-правовые основы судебной системы Российской Федерации. Виды судов. Положение Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в судебной системе.

2. Основы статуса судей в Российской Федерации.

ЗАДАЧА 1.

Гражданин Российской Федерации М. выезжает по туристической путевке во Францию. По окончанию тура самовольно решает не возвращаться в Россию. Затем переезжает в Израиль, где получает право на постоянное проживание и израильское гражданство. По истечении времени М. обращается в российское консульство с заявлением о выходе из гражданства Российской Федерации в порядке регистрации.

Как следует решать вопрос о выходе М. из гражданства Российской Федерации? Обоснуйте свой ответ в соответствии с федеральным законодательством.

Тест 1

Конституционно-правовые нормы не принято классифицировать по:

- кругу лиц

- юридической силе

- территории действия

- содержанию

Тест 2

Источниками отрасли конституционного права РФ являются:

- конституционные обычаи

- доктринальные источники

- нормы отраслей публичного права

- нормативно-правовые акты, регулирующие отношения конституционного права

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$35
5 дней

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aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад