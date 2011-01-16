Тема работы: Понятие отчетного сегмента. Виды отчетных сегментов. Порядок формирования показателей раскрываемых в информации по отчетному сегменту. теория с примером. подробности почтой.
Курсовая работа по конституциооному праву РФ
Требования к работе вышлю!!!!
План
1. Судебная власть в Российской Федерации: природа и конституционно-правовые основы.
Конституционно-правовые основы судебной системы Российской Федерации. Виды судов. Положение Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в судебной системе.
2. Основы статуса судей в Российской Федерации.
ЗАДАЧА 1.
Гражданин Российской Федерации М. выезжает по туристической путевке во Францию. По окончанию тура самовольно решает не возвращаться в Россию. Затем переезжает в Израиль, где получает право на постоянное проживание и израильское гражданство. По истечении времени М. обращается в российское консульство с заявлением о выходе из гражданства Российской Федерации в порядке регистрации.
Как следует решать вопрос о выходе М. из гражданства Российской Федерации? Обоснуйте свой ответ в соответствии с федеральным законодательством.
Тест 1
Конституционно-правовые нормы не принято классифицировать по:
- кругу лиц
- юридической силе
- территории действия
- содержанию
Тест 2
Источниками отрасли конституционного права РФ являются:
- конституционные обычаи
- доктринальные источники
- нормы отраслей публичного права
- нормативно-правовые акты, регулирующие отношения конституционного права
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