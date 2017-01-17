Курсовая работа по Контроль и ревизия

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курсовая работа по Контроль и ревизия 

дисциплина – Контроль и ревизия 

тема – Контроль и ревизия учета и налогообложения финансовых результатов организации 

количество страниц – 35 

оригинальность -50% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 17.01.2017

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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