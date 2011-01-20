Курсовая работа по криминалистике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки166 просмотров

Уважаемые фрилансеры, необходимо выполнить курсовую работу по криминалистике. Убедительная просьба отвечать только тем, кто имеет образование по уголовно-правовой специализации или по крайней мере имеет представление как выглядит протокол следственных действий.

Вариант с 1 по 5 на выбор

Срок - 1 февраля

14 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров