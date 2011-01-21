Тема: "Компьютерная геометрия и графика" Только С (Си) можно использовать. Интересуют цена и сроки.
Курсовая работа по лингвистике
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить курсовую работу по лингвистике английского языка на тему:
"Окказиональные деривации фразеологических сочетаний в газетных текстах".
Теоретическая и практическая части, объем 30-35 страниц.
Срок - до 28 декабря.
Оплата - обсуждается.
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