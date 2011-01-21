Курсовая работа по лингвистике

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Завершен2 заявки116 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить курсовую работу по лингвистике английского языка на тему:

"Окказиональные деривации фразеологических сочетаний в газетных текстах".

Теоретическая и практическая части, объем 30-35 страниц.

Срок - до 28 декабря.

Оплата - обсуждается.

14 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$65
7 дней
Ольга в очередной раз показала высокий профессионализм и хорошую оперативность работы. Что еще более приятно - она бесплатно доработала эту достаточно сложную работу по требованиям, которые изначально не были указаны клиентом. Спасибо огромное, Ольга, с вами исключительно приятно сотрудничать.
Елена в очередной раз проявила себя как порядочный ответственный заказчик. Буду рада продолжать сотрудничество с Вами!

Заявки фрилансеров

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад