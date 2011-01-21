Курсовая работа по лингвистике

Ольга в очередной раз показала высокий профессионализм и хорошую оперативность работы. Что еще более приятно - она бесплатно доработала эту достаточно сложную работу по требованиям, которые изначально не были указаны клиентом. Спасибо огромное, Ольга, с вами исключительно приятно сотрудничать.