Курсовая работа по лингвистике (англ. язык)

Требуется написать курсовую работу по лингвистике английского языка на тему "Языковые средства выражения гендерных ролей в рекламном тексте английского и русского языков"

То, что желательно отразить в работе:

1. пол и гендер. сравнительный анализ двух концептов.

2. гендерные исследования в отечественной и зарубежной лингвистиках(в отдельные пункты).

3. интерпретация "генд. роли" в гендерной лингвистике.

4. язык и гендер.

Вторая часть теоретической главы должна быть посвящена рекламного тексту: его определение, основные языковые и лингвистические характеристики и особенности.

В практической части необходимо четко прописать сколько рекламных текстов было проанализировано, какие женские и мужские роли наиболее характерны, какие можно выделить, и с помощью каких конкретных языковых средств они представлены. все подкрепить примерами на двух языках. а затем сделать вывод по использованию средств в одной группе ролей, в другой.

Содержание должно быть лингвистическим, а не культурологическим и без плагиата - это самое важное!

Объем не менее 40-45 страниц, расширенная практическая часть

Не менее 30-35 источников литературы, из них 1/3 научная литература

Все примеры рекламных текстов должны быть представлены в Приложениях.

Срок выполнения - до 25 марта.

Оплата - 3000 руб. (+500 руб. премия за своевременное и качественное выполнение, проверка на Антиплагиат - не менее 90%).