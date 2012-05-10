Курсовая работа по лингвистике (англ. язык)

$100
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Требуется написать курсовую работу по лингвистике английского языка на тему "Языковые средства выражения гендерных ролей в рекламном тексте английского и русского языков"

То, что желательно отразить в работе:

1. пол и гендер. сравнительный анализ двух концептов.

2. гендерные исследования в отечественной и зарубежной лингвистиках(в отдельные пункты).

3. интерпретация "генд. роли" в гендерной лингвистике.

4. язык и гендер.

Вторая часть теоретической главы должна быть посвящена рекламного тексту: его определение, основные языковые и лингвистические характеристики и особенности.

В практической части необходимо четко прописать сколько рекламных текстов было проанализировано, какие женские и мужские роли наиболее характерны, какие можно выделить, и с помощью каких конкретных языковых средств они представлены. все подкрепить примерами на двух языках. а затем сделать вывод по использованию средств в одной группе ролей, в другой.

Содержание должно быть лингвистическим, а не культурологическим и без плагиата - это самое важное!

Объем не менее 40-45 страниц, расширенная практическая часть

Не менее 30-35 источников литературы, из них 1/3 научная литература

Все примеры рекламных текстов должны быть представлены в Приложениях.

Срок выполнения - до 25 марта.

Оплата - 3000 руб. (+500 руб. премия за своевременное и качественное выполнение, проверка на Антиплагиат - не менее 90%).

12 лет назад
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$100
14 дней
Очередной проект с Еленой успешно закончен. Корректировок не потребовалось, все устроило.
Приятно работать с грамотными и приятными в общении заказчиками, одним из который является Елена. Хочется отметить высокий профессионализм в формулировке задания и координации проекта.
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