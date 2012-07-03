Курсовая работа по лингвистике (английский язык)

$40
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Закрыт5 заявок118 просмотров

Требуется автор для написания курсовой работы по лингвистике (английский язык).

Предмет: Лингвистика (английский язык);

Факультет: Переводоведение;

Объем: 45 листов;

Утвержденный план работы уже есть.

Цена: 1 200 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;

Срок общей сдачи работы: 12-13 июля;

Срок сдачи 1-й главы: 7-8 июля;

Требования по оригинальности: 75-80% на antiplagiat.ru

В наличии дополнительные материалы и указания.

Контактная информация:

E-mail: [email protected]

ICQ: 406194503

13 лет назад
Dmitry_Key
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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