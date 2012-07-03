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Курсовая работа по лингвистике (английский язык)
Требуется автор для написания курсовой работы по лингвистике (английский язык).
Предмет: Лингвистика (английский язык);
Факультет: Переводоведение;
Объем: 45 листов;
Утвержденный план работы уже есть.
Цена: 1 200 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;
Срок общей сдачи работы: 12-13 июля;
Срок сдачи 1-й главы: 7-8 июля;
Требования по оригинальности: 75-80% на antiplagiat.ru
В наличии дополнительные материалы и указания.
Контактная информация:
E-mail: [email protected]
ICQ: 406194503
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