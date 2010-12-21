Специальность: экономика и управление на предприятиии транспорта Курс: 2 Предмет: Организация перевозок Вид работы: курсовая Объем: *** Тема работы / Вариант: организация грузовых автомобильных перевозок + практическое задание Дополнительные ...
Курсовая работа по логистике
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить курсовую работу по логистике. Тема:
Анализ рынка какого-либо товара с целью анализа оказываемых на этом рынке логистических услуг (возможно по материалам рекламных изданий).
Нужно сделать анализ на основе автосалона (взять рынок автомобилей или автоперевозок). Подробности сообщу выбранному исполнителю.
Срок - до 26 декабря.
Оплата - обсуждается.
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