Курсовая работа по логистике

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить курсовую работу по логистике. Тема:

Анализ рынка какого-либо товара с целью анализа оказываемых на этом рынке логистических услуг (возможно по материалам рекламных изданий).

Нужно сделать анализ на основе автосалона (взять рынок автомобилей или автоперевозок). Подробности сообщу выбранному исполнителю.

Срок - до 26 декабря.

Оплата - обсуждается.

14 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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