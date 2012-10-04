Курсовая работа по логистике

Курсовая по логистике

Тема курсовой: Основные пути снижения логистических издержек при осуществлении производственного процесса (на примере предприятия г. Казань)

Объем курсовой работы должен составлять 30 – 35 страниц печатного текста

Структура работы:

Введение

1. Теоретические аспекты логистического менеджмента … (по теме курсовой работы)

1.1. Определения основных логистических понятий и категорий

1.2. Современные трактовки исследуемых категорий, процессов

2. Анализ применения исследуемых логистических процессов (на примере предприятия)

2.1. Ключевые проблемы по исследуемому логистическому направлению и пути их оптимизации (на примере предприятия)

3. Практическое обоснование рационального функционирования исследуемого логистического процесса (расчеты в привязке данных предприятия)

Заключение

Библиографический список

Приложение (графический материал по необходимости)

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