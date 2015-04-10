Курсовая работа по макроэкономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки106 просмотров

Заказ №6309. Курсовая работа по макроэкономике

Дисциплина: макроэкономика.

по теме "Финансовая система,ее задачи и структура".

Срок: 10.04.15

Уникальность: 60-70%

всего 30 страниц.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров