Курсовая работа по маркетингу

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок152 просмотра
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Тема "методы сбора информации при проведении маркетинго-вых исследований"

Есть методические указания к выполнению курсовой работы. В работе есть расчетная часть. Все скину на почту.

13 лет назад
univer911
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
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