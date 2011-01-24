ТЕМА: управление затратами на предприятии. ГЛАВА1 теоритические основы управления затратами на предприятии 1.1 понятие и классификация затрат 1.2 методы управления затратами 1.3 роль и место управления затратами в систеиме ...
Курсовая работа по менеджменту
Тема: Использование методов прогнозирования в менеджменте
Требования: объем: 20-25 листов,
3- главы 6 -7 параграфов,
Введение 1- 1,5 страницы
1ая глава 2 параграфа 6 - 7 страниц, где в параграфе 1,1 излагается современная информация по данному вопросу,основные задачи.
В параграфе 1,2 направление и факты связанные с дальнейшим совершенствованием текущего вопроса.
Глава 2 параграф 2,1 4 страницы, рассматриваем вопрос на фактическом уровне
2,2 3 страницы возможные резервы,направления,факторы по решению вопроса
Глава 3, параграф 3,1 рекомендации по вопросу
параграф 3,2 мероприятия по улучшению вопроса.
далее на своё усмотрение.
В списке литературы,прошу укажите страницы книг(журналов) от куда взята информация
И вот перечень литературы желателен :
Майкл Меском - Основы менедмента
Веснин - Менеджмент
Инна Герчикова - Менеджмент
И самое главное побольше информации(статей) из журналов по менеджменту (название журналов так же внести в список литературы). В ведение: задачи, цели, объект, предмет исследования. Оригинальность строго не менее 85%.
Срок 24.01.2011
Жду предложения по цене!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
В реферате рассмотреть следующие вопросы: 1. Дoкументальнaя оснoва сиcтемы мeнеджмeнта безoпасноcти пищeвой прoдукции. Хaрaктериcтика дoкументов. Управлeние дoкументацией. 2. По ГОСТ Р ИСO 9000:20001 "Сиcтемы менeджментa кaчеcтва. Oснoвные пoложeния ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
В работе рассмотреть следующие вопросы: 1. Ceгментация pынка товарoв и yслyг. Признaки и кpитeрии ceгментации. 2. Этапы прoведения кoмплeксного ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
Рассмотреть в работе следующие вопросы: 1. Пpинципы кoнсервиpoвания пищeвых пpoдуктoв. Клаccификация cпосoбoв кoнсеpвировaния. 2. Oпрeделeние знaчeний теплoфизических показателей (теплоемкости, тепло-проводности, темпeратуропроводности) для пoдмороженных и зaмороженных и продyктов по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Выполнить расчетно-графическую работу «Разработка проекта локальной сети» согласно варианта. Для этого: 1) определить количество и расположение рабочих станций; 2) выяснить, для ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Тема:Развитие творческого воображения у старших дошкольников средствами ТРИЗ-технологии.Оглавление есть.Ниже расписано о чем писать в каждом параграфе. Введение > Глава 1. Теоретические аспекты изучения творческого воображения у старших > дошкольников > 1.1. ...Закрыт14 лет назад
Методические указания во вложении. Тема диплома: "Сравнительный анализ автоматизированных систем ДОУ" в дипломе должно быть: введение, основная часть 2-3 главы, заключение, список лит-ры. В самом тексте ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема: Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в собственности супругов Требования: объем 60-80стр, оригинальность строго 85-90% - это очень строго. В работе обязательно сноски. В ведение актуальность, задачи, цели, объект предмет исследования. Методичку вышлю. ...Закрыт14 лет назад
Т е м а: КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ план: 1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву. 2. Условия правомерности крайней необходимости. 3. Отличие крайней необходимости от других обстоятельств, ...Закрыт14 лет назад
Требования к работе вышлю!!!! План 1. Судебная власть в Российской Федерации: природа и конституционно-правовые основы. Конституционно-правовые основы судебной системы Российской Федерации. Виды судов. Положение Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего ...Закрыт14 лет назад