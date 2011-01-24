Курсовая работа по менеджменту

Тема: Использование методов прогнозирования в менеджменте

Требования: объем: 20-25 листов,

3- главы 6 -7 параграфов,

Введение 1- 1,5 страницы

1ая глава 2 параграфа 6 - 7 страниц, где в параграфе 1,1 излагается современная информация по данному вопросу,основные задачи.

В параграфе 1,2 направление и факты связанные с дальнейшим совершенствованием текущего вопроса.

Глава 2 параграф 2,1 4 страницы, рассматриваем вопрос на фактическом уровне

2,2 3 страницы возможные резервы,направления,факторы по решению вопроса

Глава 3, параграф 3,1 рекомендации по вопросу

параграф 3,2 мероприятия по улучшению вопроса.

далее на своё усмотрение.

В списке литературы,прошу укажите страницы книг(журналов) от куда взята информация

И вот перечень литературы желателен :

Майкл Меском - Основы менедмента

Веснин - Менеджмент

Инна Герчикова - Менеджмент

И самое главное побольше информации(статей) из журналов по менеджменту (название журналов так же внести в список литературы). В ведение: задачи, цели, объект, предмет исследования. Оригинальность строго не менее 85%.

Срок 24.01.2011

Жду предложения по цене!!!