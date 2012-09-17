Курсовая работа по микроэлектронике

Курсовую работу по микроэлектронике по теме "разработка конструкции и технологии изготовления полупроводниковой микросхемы каскада микрофонного усилителя с подавлением помех".срок до 20 октября...

в состав курсовой еще входит разработка топологии кристалла:общий вид, скрытый слой,слой разделительной диффузии,базовый, эмиттерный слои, контактные окна , металлизации и пассивации

8 чертежей на милиметровке А1

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