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Курсовая работа по микроэлектронике
Курсовую работу по микроэлектронике по теме "разработка конструкции и технологии изготовления полупроводниковой микросхемы каскада микрофонного усилителя с подавлением помех".срок до 20 октября...
в состав курсовой еще входит разработка топологии кристалла:общий вид, скрытый слой,слой разделительной диффузии,базовый, эмиттерный слои, контактные окна , металлизации и пассивации
8 чертежей на милиметровке А1
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