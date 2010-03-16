Курсовая работа по морфологии

$25
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Закрыт2 заявки148 просмотров

Тема:

"Функционально-семантическое поле персональности в русском языке и пути его изучения".

За основы нужно взять работы А. Д. Бондарко и др. Не менее 12 источников.

Работа не срочная, к концу марта.

Объем: 30 стр.

15 лет назад
freesmileman
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Был
13 лет назад

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