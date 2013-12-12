Нужно доработать готовую работу, теорию. Работу и замечания могу выслать. Срок минимальный 1-2 дня. Оплата с учетом сложности и срочности.
Курсовая работа по налогам.
Необходимо написать курсовую работу согласно методическим указаниям.
Тема: на выбор из списка
Обязат-но должны быть издания Финакадемии в т.ч. сборники научных статей кафедры.
Среди периодических изданий должны быть статьи текущего года.
Всего должно быть приведено не менее 20 наименований.(остальные треб.указаны в прилагаемой методичке)
От 25 до 30 страниц (без учёта списка литературы и приложений)
кол-во источников: Не менее 20
сноски: Квадратные
Заявки фрилансеров
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