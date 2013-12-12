Курсовая работа по налогам.

Необходимо написать курсовую работу согласно методическим указаниям.

Тема: на выбор из списка

Обязат-но должны быть издания Финакадемии в т.ч. сборники научных статей кафедры.

Среди периодических изданий должны быть статьи текущего года.

Всего должно быть приведено не менее 20 наименований.(остальные треб.указаны в прилагаемой методичке)

От 25 до 30 страниц (без учёта списка литературы и приложений)

кол-во источников: Не менее 20

сноски: Квадратные