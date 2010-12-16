Нужно: с рисунков оформить чертежи в компасе или визио: - три листа с графиками - один лист принципиальной электрической схемы со спецификацией
Курсовая работа по организации ЭВМ
Требуется автор для написания курсовой работы по предмету организация ЭВМ. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Предмет: организация ЭВМ
Оплата 900 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.
Сроки: план — 17-го декабря, 1 глава — 19 декабря, работу полностью — 21 декабря.
Объём диплома: 20 страниц, 2-3 блок-схемы, схема FIFO
В наличие дополнительная информация по заданию.
По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «Организация ЭВМ»
ICQ: 406 -194 -503
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