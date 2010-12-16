Курсовая работа по организации ЭВМ

Требуется автор для написания курсовой работы по предмету организация ЭВМ. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Предмет: организация ЭВМ

Оплата 900 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты.

Сроки: план — 17-го декабря, 1 глава — 19 декабря, работу полностью — 21 декабря.

Объём диплома: 20 страниц, 2-3 блок-схемы, схема FIFO

В наличие дополнительная информация по заданию.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «Организация ЭВМ»

ICQ: 406 -194 -503